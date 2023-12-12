Анкара, 12 декабря, 2023, 15:05 — ИА Регнум. С января по декабрь 2023 года Турцию покинули свыше 53 тыс. россиян. По состоянию на январь этого года с различными типами вида на жительство в Турции легально проживали более 154 тыс. граждан России. К декабрю их количество сократилось до 101 тыс. человек. Об этом сообщило местное издание Ekonomim.

Алексей Филиппов/РИА Новости

По данным управления по делам миграции Турции на 7 декабря (публикуются с задержкой), в стране находится чуть более 101 тысячи россиян с ВНЖ — более 53 тысяч, или 34% от общего числа, соотечественников покинули республику.

Количество находящихся в Турции по туристическому ВНЖ россиян на январь 2023 года составляло 133 тыс., в настоящее время их немногим более 71 тыс. человек. Также россияне ушли из первой десятки обладателей студенческого ВНЖ.

Уточняется, что, по состоянию на 2 ноября, в Турции проживают более 1,11 млн иностранцев, обладающих видом на жительство, из них 560 тыс. в Стамбуле.

Как сообщало 15 июля ИА Регнум, турецкие власти усложнили иностранцам получение ВНЖ в Стамбуле. Получение первичного вида на жительство стало возможно только в крайних случаях, связанных с обеспечением безопасности лиц, лечением, обучением и участием в международной торговле.

16 июля в Турции опровергли сообщения о запрете выдачи иностранцам ВНЖ во всех 39 районах Стамбула за исключением ряда случаев. Власти рассказали, что в Стамбуле в 54 кварталах, где число иностранцев превысило 20% от населения, действует запрет на выдачу ВНЖ иностранцам.