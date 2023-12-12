Москва, 12 декабря, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две гаубицы Д-20 и две САУ «Гвоздика» украинской армии на херсонском направлении. Об этом 12 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам военного, российская артиллерия нанесла удары по районам сосредоточения подразделений 123-й бригады украинской теробороны, в результате чего ВСУ за сутки потеряли до 35 бойцов и два автомобиля.

«Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Конашенков рассказал, что российские военные за сутки нанесли удары по двум складам вооружения ВСУ в Херсонской области. По его словам, удары наносили авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны заявил, что ВСУ потеряли до 165 военных на херсонском, запорожском и южнодонецком направлениях в зоне СВО. Военный уточнил, что украинская армия также потеряла под Херсоном четыре автомобиля.