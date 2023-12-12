Москва, 12 декабря, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Суд в Москве вынес приговор в отношении бывшего главного врача следственного изолятора «Матросская тишина», сообщили 12 декабря в Преображенском районном суде.

Кирилл Зыков/РИА Новости Бывший главврач тюремной больницы СИЗО «Матросская тишина» Александр Кравченко

«Кравченко Александр признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ», — следует из приговора.

По совокупности преступлений Кравченко назначили наказание в виде семи лет колонии общего режима. Суд также лишил его права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью в системе здравоохранения сроком на два года.

Свою вину он не признал.

Главврача «Матросской тишины» задержали в январе 2022 года по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, Кравченко, способствовал освобождению четырёх арестованных и без причины допустил длительное нахождение в филиале больницы «авторитетного» обвиняемого.

Как сообщало ИА Регнум, в Кургане главного врача одной из городских больниц обвинили в июле 2022 года в пяти преступлениях, которые квалифицируются как превышение должностных полномочий. Следствие установило, что медик давала подчиненному ей главному бухгалтеру указания о премировании ряда сотрудников за добросовестное исполнение должностных обязанностей. При этом выплаты возвращали главврачу и расходовали по её личному усмотрению.