Суд в Москве вынес приговор бывшему главврачу «Матросской тишины»
Бывший главврач «Матросской тишины» получил семь лет за поддельные диагнозы
Москва, 12 декабря, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Суд в Москве вынес приговор в отношении бывшего главного врача следственного изолятора «Матросская тишина», сообщили 12 декабря в Преображенском районном суде.
«Кравченко Александр признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ», — следует из приговора.
По совокупности преступлений Кравченко назначили наказание в виде семи лет колонии общего режима. Суд также лишил его права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью в системе здравоохранения сроком на два года.
Свою вину он не признал.
Главврача «Матросской тишины» задержали в январе 2022 года по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, Кравченко, способствовал освобождению четырёх арестованных и без причины допустил длительное нахождение в филиале больницы «авторитетного» обвиняемого.
Как сообщало ИА Регнум, в Кургане главного врача одной из городских больниц обвинили в июле 2022 года в пяти преступлениях, которые квалифицируются как превышение должностных полномочий. Следствие установило, что медик давала подчиненному ей главному бухгалтеру указания о премировании ряда сотрудников за добросовестное исполнение должностных обязанностей. При этом выплаты возвращали главврачу и расходовали по её личному усмотрению.