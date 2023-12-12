Москва, 12 декабря, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Газпромбанк начал масштабную трансформацию офисной сети и представил первый офис нового формата. Торжественная церемония открытия офиса прошла 11 декабря в московском отделении банка на улице Русаковской с участием первых лиц банка и его амбассадоров — Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк открыл первый офис нового формата

Основным отличием офиса является существенное увеличение клиентского пространства — 70% помещения используется именно для обслуживания клиентов, которые выбирают удобное место для встречи с сотрудником банка для оформления продукта или получения сервиса. Для решения конфиденциальных вопросов предусмотрены отдельные переговорные комнаты.

Использование таких решений, как цифровая подпись и предварительная запись в мобильном приложении, значительно упрощают и ускоряют процессы обслуживания. В офисе нового формата доступны все сервисы группы «Газпром» и её партнеров, а также здесь можно будет прибрести любой продукт экосистемы.

Еще одной особенностью офиса является современный дизайн, основанный на концепции пяти органов чувств — в интерьере использованы яркие цвета и отделка из разных материалов, в зоне отдыха есть кофейные автоматы. Кроме того, в помещении всегда звучит приятная музыка и чувствуются интерьерные ароматы, подобранные специально для Газпромбанка.

Газпромбанк планирует продолжать трансформацию офисов и открыть 30 флагманских отделений нового формата в 14 городах, а также более 50 отделений микроформата по всей России.

«Офис нового формата является логичным продолжением развития офлайн-обслуживания Газпромбанка. Мы уверены, что наступила эра новых технологий, где комфорт начинается с выбора», — прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. По его словам, создание комфортного пространства для обслуживания своих клиентов — это приоритет любой компании, стремящейся к развитию в конкурентной среде. «Поэтому банки, будучи высококонкурентным и инновационным сектором бизнеса, нацелены на развитие клиентоориентированного подхода», — заключил Зауэрс.

«Каждый клиент уникален, поэтому наша основная задача — найти индивидуальный подход к нему и предвосхитить его потребности, сделать персональное общение в офлайн-формате простым, быстрым и комфортным», — прокомментировал первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович. «Офис нового формата станет неким символом безусловного консенсуса между тотальной цифровизацией и живым качественным обслуживанием клиентов», — добавил Попович. Он также выразил убеждённость, что тренд в области розничного бизнеса сейчас — исключительно клиентский опыт, скорость и качество обслуживания клиентов.