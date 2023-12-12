Москва, 12 декабря, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Даже если бы кто-то из представителей американских оборонных компаний согласился вложиться в строительство военно-промышленного комплекса на Украине, то это бы никак не изменило расстановку сил на фронте. У главы киевского режима Владимира Зеленского нет и не будет чудо-оружия, с помощью которого можно было бы переломить ситуацию на передовой. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов.

Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Ранее глава киевского режима на встрече с руководителями оборонных предприятий в США заявил о намерении привлечь американские компании для наращивания производства вооружений, в том числе военной техники и боеприпасов. Зеленский подчеркнул, что Украина готова сама производить больше техники, но для этого необходима помощь крупных компаний США. Киев также намерен пригласить партнёров из США войти в долю украинских оборонных компаний.

Глазунов усомнился, что оборонные компании из США решат вложить средства в строительство военных заводов на территории Украины, где продолжаются боевые действия. По его оценке, в этом случае риск для бизнеса слишком велик и не оправдан.

«Если они сейчас начнут вкладывать деньги в ВПК Украины, то рискуют очень много потерять. Несколько ракетных, авиационных ударов — и от предприятия ничего не останется. Уже сейчас российские войска периодически наносят удары по некоторым украинским заводам, где ремонтируется военная техника ВСУ. А в США всё же умеют считать деньги», — заметил Глазунов.

По его мнению, даже если представить ситуацию, при которой кто-то из представителей американских компаний согласится поддержать Киев, то суммы вложений будут существенно отличаться от запросов украинской стороны. Более того, срок жизни такого предприятия не будет долгим.

«И нельзя сказать, что если они будут что-то выпускать сами, то это приведёт к серьёзному перелому в конфликте. Это фантастика. У Зеленского нет чудо-оружия, с помощью которого можно было бы переломить ситуацию на фронте», — подчеркнул военный политолог.

Он отметил, что чтобы проект имел смысл, на Украине должны производить современное технологичное оружие, что априори невозможно в условиях продолжающегося конфликта. При этом пушки и гаубицы, по словам Глазунова, могут производить и сейчас. Но в любом случае ситуация доказывает, что Россия на порядок выше по оснащению и возможностям ВПК, чем Украина. Эксперт подчеркнул, что Киев никогда не сможет тягаться с Москвой и выпускать новейшее вооружение.

Глазунов отметил, что сейчас Украина продолжает сильно зависеть от поставок из-за рубежа, а Киеву хотелось бы быть более независимым, ещё и поэтому глава киевского режима предлагает такую идею о производстве оружия на территории страны. Но даже время не на стороне Украины, как заметил Глазунов.

«Построить завод не так-то просто. К тому же нет ни соответствующего оборудования для производства современной техники, ни обученного персонала. И даже если бы такой завод построили, то его тут же бы могли разнести в пух и прах российские войска. Зеленский просто не понимает всего этого в силу недостатка образования», — заключил эксперт.

9 декабря депутат Верховной рады Украины Муса Магомедов заявил, что в стране почти 20% предприятий прекратили свою деятельность, а часть производств убыточны, 30% ещё работают и платят налоги. По его словам, на этом фоне за демилитаризацией страны может последовать её деиндустриализация.

Ранее Reuters проинформировало о том, что Украина запросила у США системы ПРО THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk, военно-транспортные самолёты С-130 Hercules и C-17 Globemaster. В статье говорится, что официальные лица минобороны Украины представили на закрытом заседании конференции в Вашингтоне список вооружений, необходимых для удовлетворения потребностей ведомства.

Президент России Владимир Путин 10 декабря заявил, что у Украины нет ни собственной базы, ни своей идеологии, ни промышленности, ни денег, а значит, у неё нет и будущего. Глава государства подчеркнул, что всё вышеназванное есть у России.