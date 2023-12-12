Москва, 12 декабря, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Россия предоставила убежище бывшему депутату Рижской думы Руслану Панкратову, бежавшему из Латвии из-за угрозы уголовного преследования, сообщила 12 декабря журналистам официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Илья Питалев/РИА Новости Руслан Панкратов

Экс-депутат в октябре обратился с просьбой о предоставлении временного убежища.

«В результате рассмотрения заявления гражданина Латвийской Республики ему было предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации», — сказала Волк.

Представитель МВД сообщила, что в Латвии Панкратова начали преследовать из-за заявлений о поддержке СВО на Украине и отстаивания интересов русскоязычных жителей. Его арестовали в августе 2022 года после посещения подконтрольной России части Запорожской области, напомнила Волк.

Панкратов 24 ноября сообщил, что покинул Латвию нелегально, так как местные полицейские отобрали у него документы, лишив бывшего депутата возможности устроиться на работу. В России он после прохождения процедуры фильтрации в спецслужбах подал документы на предоставление убежища.

В Латвии Панкратов долгое время боролся против политики местных властей, направленной на ущемление прав русскоязычного населения. Его задержали 30 июля 2022 года, а на следующий день суд постановил его арестовать. Экс-депутата заподозрили в действиях в интересах России.