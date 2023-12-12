Шарыпово, Красноярский край, 12 декабря, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Жительница посёлка Горячегорск в Красноярском крае обратилась с жалобой после того, как у неё срубили ель перед домом и установили её на городской площади в Шарыпово, сообщил 12 декабря председатель комитета по охране здоровья и соцполитике Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Ильи Зайцева

«Сегодня на свой сайт получил обращения от жительницы Шарыповского района, которая сообщила, что местные власти срубили огромную ёлку на частной территории в посёлке Горячегорск, чтобы установить её на городской площади в Шарыпово», — сообщил Зайцев.

По его словам, чтобы срубить ель, специальная бригада разобрала часть забора, несмотря на протесты соседей. Он привёл слова женщины, у которой украли дерево. Она рассказала, что ель посадила её бабушка, и попросила восстановить справедливость. Женщина подчеркнула, что её семье нанесли моральный ущерб.

Она также обратилась в администрацию Шарыпово, но там ей не смогли объяснить причины случившегося.

Зайцев рассказал, что уже поговорил с главой Горячегорска, который сказал, что ель было «сильно» высокой и якобы представляла опасность. Также глава посёлка сослался на жалобы соседей, которым якобы не нравилось, что во время ветра ель «сильно скрипит».

Это и стало основанием для того, чтобы глава Горячегорска попросил власти Шарыпово найти подрядчика и спилить ель. Собственника дома и участка, на котором росло дерево, не предупредили.

Управление МВД по Красноярскому краю сообщило, что начало проверку после заявления жительницы Горячегорска, обратившейся в дежурную часть полиции из-за кражи ели.

Как сообщало ИА Регнум, аналогичный случай произошёл в конце ноября в городе Миньяре в Челябинской области, где чиновники украли ель с садового участка местной жительницы и установили её на площади. Это была семейная реликвия — ель 40 лет назад посадил со своим отцом её муж.

Местные власти записали на видео погрузку дерева и выложили в социальной сети.