Москва, 12 декабря, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Певица Наталья Штурм показала кадры конфликта, участницей которого стала в одном из московских дворов. Как рассказала исполнительница, она ударилась об открытый багажник припаркованного авто и упала в снег, а водитель никак на это не отреагировал. На кадрах с места событий он силой вытащил её из своей машины, когда Штурм попыталась восстановить справедливость.

Соцсети Певица Наталья Штурм

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«Вот я лежу на снегу, он говорит: «А что случилось?» Я говорю: «Я ударилась о дверцу вашего багажника открытую», он говорит: «Правильно, я туда вещи гружу». То есть он всё это видел и совершенно абсолютно мимо», — поделилась певица своей версией событий с телеканалом РЕН ТВ.

На появившихся в Сети кадрах — непосредственно развившийся конфликт, когда Штурм уже села в машину к автолюбителю, чтобы вызвать скорую помощь. После долгих уговоров он силой вывел её, на этом видеозапись оборвалась.

Штурм родилась в 1966 году, наиболее известна как певица, исполнительница композиции «Школьный роман», заслуженная артистка Крыма. В шесть лет начала заниматься музыкой, после окончания школы поступила в музыкальное училище. Позднее поступила на подготовительное отделение Московской государственной консерватории, в 1987 году стала членом труппы Камерного еврейского музыкального театра, в 1990 году окончила Московский государственный институт культуры. В сентябре 1993 года певец и композитор Александр Новиков спродюсировал два альбома Штурм. Следующий альбом исполнительницы не стал популярным, пятая по счёту пластинка, записанная в 2012 году, не вышла.