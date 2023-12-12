Симферополь, 12 декабря, 2023, 13:37 — ИА Регнум. В Крыму сотрудники полиции и ФСБ задержали подозреваемого в покушении на сотрудника администрации Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Евгений Биятов/РИА Новости

Им оказался житель Симферополя. Мужчину обвинили в незаконном изготовлении взрывного устройства и покушении на убийство.

По данным ведомства, подозреваемый изготовил самодельную бомбу и прикрепил её к автомобилю сотрудника администрации Запорожской области. Дождавшись ночи, он дистанционно привёл взрывное устройство в действие. Пострадали три человека, которые находились в этот момент в салоне машины. С ожогами их госпитализировали.

«Злоумышленник задержан, в ходе обыска у него изъяты взрыватели и взрывчатое вещество иностранного производства», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

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Собранные по делу материалы передали в СКР для проведения следственных действий.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря за диверсию в Феодосии задержали гражданина Украины. Он рассказал, что украинские силовики вышли на него через знакомых. Мужчине передали взрывчатку, с помощью которой летом 2023 года он подорвал мопед, припаркованный во дворе многоквартирного жилого дома на улице Земской, 18 в Феодосии. В результате ранения получили проходившие мимо пожилые женщины. При этом, как признался сам подозреваемый, его целью был волонтёр-блогер.

Вечером 25 октября неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника военно-гражданской администрации Запорожской области, припаркованный около многоквартирного жилого дома в Мелитополе. Чиновник обнаружил бомбу и сообщил в полицию. Прибыв на место, специалисты разминировали данное устройство. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.