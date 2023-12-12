Посёлок городского типа Харп, Ямало-Ненецкий АО, 12 декабря, 2023, 13:37 — ИА Регнум. По результатам открытого конкурса проектная совместная компания ООО «ИГЧП» (входит в контур Газпромбанка) и ООО «Дорожное строительство» — ООО «Полярная магистраль» подписала с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) концессионное соглашение. Документ предусматривает финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения по маршруту п. Харп — Горнолыжный центр — МАС «Снежинка».

Пресс-служба губернатора ЯНАО У подножия Рай-Из

Проект обеспечит транспортную доступность к туристическому комплексу «Рай-Из». Там создается туристический кластер на территории природного парка «Ингилор» площадью 1 млн гектаров.

Помимо инвестиционного участия в капитале, Газпромбанк выступает в проекте в качестве кредитора и финансового консультанта.

Дорога соединит поселок Харп и новый туристический комплекс с горнолыжным курортом на севере горного массива Рай-Из, где появятся новые гостиницы, трассы различного уровня сложности, подъемники, спа-комплекс и иные всесезонные активности.

«Это место с уникальной арктической экосистемой, которое из года в год привлекает туристов со всего мира, однако до сих пор его могли посетить лишь те, кто имеет определенный уровень физической подготовки и готов к отсутствию инфраструктуры», — отметил исполнительный вице-президент — начальник департамента структурирования инфраструктурных проектов и ГЧП Иван Потехин. Он добавил, что дорога обеспечит транспортную доступность от поселка Харп к уникальному горному массиву и станет логическим продолжением инвестиционной инициативы по созданию и эксплуатации туристического комплекса «Рай-Из». Это позволит Ямалу стать одним из популярных курортов страны с самым длинным горнолыжным сезоном.

Газпромбанк уже реализовал ряд социально значимых инфраструктурных проектов в ЯНАО. По словам Потехина, уже сейчас можно наблюдать, как происходит динамичное развитие обширной территории.

Концессионное соглашение предусматривает создание автомобильной дороги общей протяженностью 19,33 км. Капитальные затраты оцениваются в 11,1 млрд рублей, срок строительства — 2,5 года, общий срок концессии — 13 лет. «Проект будет реализован в сложных климатических условиях в сжатые сроки, при этом мы взяли на себя обязательство по обеспечению технологического проезда на время строительства туристического комплекса «Рай-Из» и международной арктической станции «Снежинка». Трасса автодороги характеризуется большим количеством искусственных сооружений (мостов и водопропускных труб), что делает реализацию данного проекта профессиональным вызовом для всех его участников», — сказал генеральный директор компании-концессионера ООО «Полярная магистраль» Николай Тюрин.

«Для запуска туристического кластера автономным округом уже сейчас создается необходимая обеспечивающая транспортная и инженерная инфраструктура. Проектируются сети газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, линии связи, в 2024 году начнутся строительные работы», — подчеркнул первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин. Он добавил, что с учетом планируемого увеличения туристического потока в регион также реализуется проект по масштабной реконструкции аэропорта в Салехарде, подведены итоги конкурса на право заключения концессионного соглашения (его планируется подписать до конца текущего года). «Реализуются такие проекты, как комплексное развитие поселка Харп, создание арендного жилья для персонала туристических объектов кластера и др. Создание автомобильной дороги позволит не только обеспечить доступность до главной точки притяжения кластера — туристического комплекса «Рай-Из», но и до международной арктической станции «Снежинка» — федерального проекта, реализуемого Московским физико-техническим университетом в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом совете», — перечислил Калинин.

Газпромбанк — одно из ведущих кредитных учреждений в области финансирования и структурирования проектов автодорожного строительства, создаваемых на принципах ГЧП. Общий портфель проектов с участием банка в автодорожной инфраструктуре превышает 2,5 трлн рублей.