Очевидец назвал нередкими прорывы труб в Юже, где детей обварило кипятком
Очевидец назвал нередкими прорывы теплотрасс в Юже, где детей обварило кипятком
Южа, Ивановская область, 12 декабря, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Мужчина, ставший свидетелем инцидента с падением школьников в яму с кипятком при прорыве теплотрасс в городе Юже в Ивановской области, рассказал, что в том месте довольно часто случаются прорывы теплосети. Об этом он сообщил телеканалу РЕН ТВ.
Момента падения детей в яму он не видел. Выйдя во двор для уборки снега, мужчина заметил работающие оперативные службы.
«Вышел разгребать снег и увидел, что там работают бригады. Вот на этом участке они (прорывы теплосети. — Прим. ред.) довольно часто происходят», — пояснил местный житель.
Как передавало ИА Регнум, в городе Юже провалился тротуар рядом с теплотрассой на улице Пушкина, в результате пострадали пятеро школьников. Детиупали в яму с кипятком, получив сильные ожоги. Их доставили в больницу.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил разобраться в ситуации и оказать всю необходимую помощь пострадавшим. По этому ЧП возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).