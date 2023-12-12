Южа, Ивановская область, 12 декабря, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Мужчина, ставший свидетелем инцидента с падением школьников в яму с кипятком при прорыве теплотрасс в городе Юже в Ивановской области, рассказал, что в том месте довольно часто случаются прорывы теплосети. Об этом он сообщил телеканалу РЕН ТВ.

СУ СК России по Ивановской области. Кадр из видео

Момента падения детей в яму он не видел. Выйдя во двор для уборки снега, мужчина заметил работающие оперативные службы.

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«Вышел разгребать снег и увидел, что там работают бригады. Вот на этом участке они (прорывы теплосети. — Прим. ред.) довольно часто происходят», — пояснил местный житель.

Как передавало ИА Регнум, в городе Юже провалился тротуар рядом с теплотрассой на улице Пушкина, в результате пострадали пятеро школьников. Детиупали в яму с кипятком, получив сильные ожоги. Их доставили в больницу.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил разобраться в ситуации и оказать всю необходимую помощь пострадавшим. По этому ЧП возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).