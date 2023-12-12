Вашингтон, 12 декабря, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал варианты развития экономической ситуации на Украине. Аналитики финансовой организации допустили, что при негативном сценарии вооружённый конфликт в стране завершится к концу 2025 года. Доклад 11 декабря опубликовали на сайте МВФ.

Алексей Куденко/РИА Новости

При таком варианте ожидается падение ВВП Украины в 2024 году на 5%, а на следующий год — стагнация экономики. Базовый сценарий предполагает завершение боевых действий к концу следующего года. В этом случае МВФ ожидает роста ВВП Украины на 3–4% в 2024 году и 6,5% — в 2025-м.

В позитивном варианте развития событий дату окончания конфликта не указали, но этот сценарий предполагает рост украинской экономики до 10% в 2025 году. По мнению экспертов, при таком варианте многие инвесторы будут вкладывать средства в производство, а также ожидается приезд большого количества мигрантов.

Как сообщало ИА Регнум, МВФ 11 декабря одобрил выделение Украине очередного транша на сумму $900 млн. В международной кредитной организации сочли, что украинская экономика якобы показала устойчивость.

При этом Верховная рада Украины приняла государственный бюджет на 2024 год с дефицитом более $43 млрд. Председатель комитета по вопросам бюджета украинского парламента Роксолана Пидласа заявила, что доходов не будет хватать в том числе на гуманитарную сферу, включая больницы. По её словам, это будет стоить жизни украинцам, если власти не найдут способы покрыть необходимые расходы.