Осло, 12 декабря, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Авиакомпания «Скандинавские авиалинии» (SAS) убрала из бортового меню шоколадный напиток Nesquik из-за появления производящей его компании Nestle в украинском списке «спонсоров войны». Об этом 11 декабря сообщил норвежский телеканал TV2.

Global Look Press/imago stock&people

«Мы можем подтвердить, что исключили питьевой шоколад Nesquik из бортового ассортимента в связи с добавлением Nestle в украинский список», — заявил представитель SAS.

Отмечается, что ранее авиаперевозчик по этой же причине убрал из бортового меню продукцию компаний PepsiCo и Mondelez.

Как сообщало ИА Регнум, украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) 2 ноября внесло Nestle в список «международных спонсоров войны», так как она продолжает работать в России. В Киеве отметили, что Nestle получает в России около 2% от общей прибыли, однако отказывается закрывать там свои производства.

НАПК 1 сентября внесло в список «международных спонсоров войны» компании PepsiCo и Mars за то, что они продолжают работать в России. Украинское агентство обвинило обе компании в том, что они пополняют российский бюджет.