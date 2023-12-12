Москва, 12 декабря, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует посещать Латинскую Америку. Об этом на брифинге 12 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Cristian Bayona/Keystone Press Agency/Global Look Press

«У президента нет визита в Латинскую Америку, хотя мы, безусловно, намерены и дальше развивать наши отношения со многими странами этого континента», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что Россия также заинтересована в развитии отношений с Аргентиной. В Кремле знают, что звучали противоречивые заявления из Буэнос-Айреса до проведения президентских выборов, но сейчас они корректируются. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера, Москва намерена концентрироваться на общих интересах с Аргентиной.

Как сообщало ИА Регнум, всеобщие выборы президента в Аргентине прошли в два тура 22 октября и 19 ноября. Во время выборов в Аргентине избрали президента, вице-президента, членов национального конгресса и губернаторов. Хавьер Милей принёс присягу и официально вступил 10 декабря в должность президента.

На инаугурацию президента Аргентины прибыла украинская делегация во главе с Зеленским. Новый президент Аргентины пообещал Зеленскому провести саммит по Украине в 2024 году. Эту тему Зеленский и Милей обсудили во время встречи 10 декабря.

Представителей России также пригласили на инаугурацию Милея. В МИД России отметили, что страну будет представлять посол Дмитрий Феоктистов.