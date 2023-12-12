* — внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Москва, 12 декабря, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 12 декабря заявил, что Кремль не имеет ни представления, ни желания, ни возможности отслеживать процесс пребывания отдельных заключённых в местах отбывания наказания. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о судьбе пребывающего в тюрьме Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Алексей Майшев/РИА Новости Алексей Навальный (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму)

Песков подчеркнул, что Навального признали виновным по уголовному делу, он отбывает положенный срок, поэтому речь о каком-либо вмешательстве США в его судьбу не идёт. Так представитель Кремля прокомментировал слова официального представителя Госдепа США Мэтью Миллера, «обеспокоившегося» судьбой Навального.

«Мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбу заключённых и процесс пребывания их в соответствующих учреждениях», — заявил Песков.

Навального признали виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и по ещё нескольким уголовным статьям. Для него требовали 20 лет колонии особого режима, получил он 19. В тюрьме Навальный оказался после замены ему в 2021 году условного срока по делу о хищении средств реальным лишением свободы. Второй эпизод касался оскорбления вынесшей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны судьи, и по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тыс. рублей. В конечном счёте в июне 2022 года Навального перевели в исправительную колонию № 6 строгого режима во Владимирской области.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года суд признал законным приговор Навальному по делу об экстремизме, отклонив апелляционную жалобу, а спустя месяц Басманный суд Москвы арестовал троих адвокатов Навального по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Согласно решению суда, под стражу заключили Алексея Липцера, Вадима Кобзева и Игоря Сергунина.