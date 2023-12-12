Москва, 12 декабря, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Более 30 аэропортов в России планируют оснастить средствами обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), сообщил 12 декабря на пресс-конференции «Цифровая транспортация» в ТАСС начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Планируется оснащение 31 аэропорта техническими средства обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам», — сказал он.

Как уточнил Мартыненко, аэропорты также намерены оснастить системой обеспечения информационной безопасности инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, до конца 2024 года по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» реконструируют 49 аэропортов. Реконструкция аэропортовой инфраструктуры идёт в целях развития туризма и укрепления экономических связей между российскими регионами. Так, до конца 2023 года планировалось модернизировать 12 аэропортов.

В ноябре стало известно, что аэропорт Шереметьево оснастили системой «ЕНОТ-СД» для обнаружения и противодействия дронам. Комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей. При этом новая система не будет мешать наземным средствам связи и авиационной электросвязи.