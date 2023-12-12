Москва, 12 декабря, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ближайшие несколько дней будет готовиться к прямой линии и пресс-конференции, проведение которой намечено на 14 декабря. Об этом 12 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/РИА Новости

«Сегодня и целый день завтра Путин имеет в виду посвятить вопросам подготовки к смешанному формату (совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президента)», ― сказал официальный представить Кремля.

Он также добавил, что в прямой линии с российским лидером примут участие иностранные СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября Песков заявил, что прямую линию и большую пресс-конференцию президента объединят. Представитель Кремля отмечал, что это востребованные, популярные форматы.

30 ноября пресс-секретарь российского лидера сообщил, что президент подведёт итоги года в формате прямой линии и итоговой конференции 14 декабря. Он добавил, что в студии будут сидеть журналисты: региональные, федеральные, иностранные, аккредитованные в Москве.

Песков предположил, что число обращений на прямую линию Путина превысит 1 млн. В тот же день официальный представитель Кремля рассказал, что в предстоящие дни президент тщательно ознакомится с вопросами, поступающими от россиян к объединённой прямой линии и пресс-конференции. Он пояснил, что Путин сам смотрит вопросы.

По данным на 11 декабря, к предстоящей прямой линии и большой пресс-конференции президента уже поступило более миллиона звонков и вопросов через СМС. В частности, сотрудники горячей линии зафиксировали более 333 тыс. вопросов по СМС и ММС и 740 тыс. звонков. Также россияне адресовали Путину более 76 тыс. вопросов на сайте.

Прямая линия с президентом России и большая пресс-конференция проводятся с 24 декабря 2001 года. Во время них российский лидер общается с прессой и отвечает на вопросы населения. В этом году их решили объединить в единые «Итоги года с Путиным». В последний раз прямая линия, в ходе которой Путин отвечал на вопросы граждан, состоялась 30 июня 2021 года, а большая пресс-конференция — 24 декабря 2021 года. В 2022 году оба мероприятия не проводили.