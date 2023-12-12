Москва, 12 декабря, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Готовя ВСУ для летнего контрнаступления, инструкторы НАТО не учли ни эффективности российских дронов, ни качества оборонительных сооружений, ни мощи дальнобойной артиллерии. Об этом корреспонденту ИА Регнум 12 декабря заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники в Вашингтоне и Киеве сообщило, что накануне контрнаступления натовские инструкторы тренировали служащих ВСУ по тем американским образцам, которые использовались в Афганистане, Ираке или Вьетнаме.

«Характер боевых действий в зоне СВО в корне отличается от той тактики, которой обучают военных НАТО. Эта тактика предполагает борьбу с партизанскими движениями либо вооружёнными силами слаборазвитых стран типа Ирака и не имеет никакого отношения к современным продвинутым вооружённым силам типа российских», — пояснил Кнутов.

Поэтому, как полагает военный эксперт, крах, который потерпела украинская армия в ходе контрнаступления, был закономерным. ВСУ и их натовские учителя не учли ни строительство Россией оборонительных линий, ни большое количество дронов (как разведывательных, так и ударных — дронов-камикадзе).

«Кроме того, сама тактика строилась на массированных атаках, что в условиях современной войны стало неприемлемым в силу наличия систем противовоздушной обороны, которые могут достаточно эффективно работать по самолётам. Из-за этого минные поля, дроны и дальнобойная артиллерия оказались в состоянии вывести из строя значительную часть бронетехники ещё до того момента, когда она начнёт атаку», — пояснил Кнутов.

Он полагает, что теперь США будут вынуждены пересматривать свою стратегию и тактику, а также в целом концепцию ведения войны.

Кроме того, Кнутов допустил, что в ходе контрнаступления ВСУ сказался фактор недооценки морального состояния российской армии.

«В НАТО рассчитывали, что когда наши солдаты увидят танки «Леопард» или БМП «Брэдли», то в ужасе разбегутся. Но у нас были заранее подготовлены противотанковые группы, которые длительное время обучались борьбе с натовской бронетехникой. И эти группы показали себя с самой лучшей стороны», — сказал Кнутов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным NYT, контрнаступление 2023 года строилось вокруг переделывания армии Украины по образцу американской. Этот подход США использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, по большей части безуспешно. При этом в ФРГ военных украинской армии тренировали прорывать гораздо менее плотные линии обороны, чем те, с которыми ВСУ столкнулись в реальности.

Теперь ожидается, что Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии.

Также появилась информация, что сейчас поставленная украинской армии западная техника начала массово выходить из строя из-за неблагоприятных погодных условий. В частности, из-за обледенения бронетехнику стало труднее использовать: не удаётся быстро попасть внутрь машины, к тому же из-за того, что сама техника примерзает к грунту, её нужно долго прогревать, а это демаскирует позиции.