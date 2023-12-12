Якутск, 12 декабря, 2023, 13:11 — ИА Регнум. На несанкционированной переправе на реке Лене, находящейся на расстоянии 10–12 км от Якутска, трактор с двумя людьми провалился под лёд. Об этом 12 декабря сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале.

МЧС Республики Саха (Якутия)

«Поступила информация о том, что примерно в 10–12 км от Якутска на реке Лене провалился трактор, в котором находились два человека», — говорится в сообщении.

На место инцидента прибыли спасатели, инспекторы центра ГИМС, сотрудники ГИБДД и администрации Мегино-Кангаласского района, а также следователи. Они выяснили, что два жителя села Техтюр выехали на лёд на реке Лена в несанкционированном месте, где их трактор ушёл под лёд.

По данным ведомства, толщина льда в месте происшествия составляет 15 сантиметров, спасатели извлекают людей из трактора.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники МЧС в Ленинградской области 30 ноября спасли рыбака, который провалился под лёд на озере. Мужчина не учёл, что лёд ещё не настолько толстый, чтобы выдержать его вес. Спасатели передали пострадавшего бригаде скорой помощи.

Двое мальчиков 31 декабря провалились под лёд на реке Исети в Екатеринбурге. Подростки смогли выбраться из воды самостоятельно.