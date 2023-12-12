Москва, 12 декабря, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Около 1,2 млн раз жители Москвы воспользовались услугами телемедицины с начала 2023 года. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Официальный сайт Мэра Москвы Телемедицина

«Многие прорывные технологии своим успехом обязаны чрезвычайным ситуациям, когда за несколько недель происходят изменения, на которые в обычные времена потребовались бы десятилетия», — отметил мэр города. Он добавил, что для телемедицины таким драйвером развития стала пандемия COVID-19.

«Уже в марте 2020 года был запущен абсолютно новый формат взаимодействия с врачом — телемедицинский центр, а также разработаны и проверены на практике основные технологии дистанционного ведения пациентов», — пояснил Собянин. «Сегодня телемедицинские консультации — стандартная практика для пациентов городских поликлиник. Только с начала 2023 года этой возможностью воспользовались 1,2 млн раз», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что в основном это пациенты с ОРВИ.

«Первичный прием проводится в традиционной форме в поликлинике или на дому. А в дальнейшем, если у пациента возникают вопросы по лечению или состоянию, он может запросить дистанционную консультацию врача», — пояснил Собянин. Взаимодействие происходит через приложение «ЕМИАС. Телемедицина», где можно заказать консультацию с врачом. В ходе беседы с пациентом врач проанализирует состояние пациента, ответит на вопросы, при необходимости скорректирует лечение, назначит или отменит препараты, если они рецептурные — выпишет электронный рецепт. «Прием будет зафиксирован как в аудиопротоколе, так и в ЭМК и доступен пациенту и врачам в любое время», — рассказал градоначальник.

Сергей Собянин подчеркнул, что особенно важно то, что дистанционно пациенты могут решить все вопросы с больничным листом.

«От общего числа обращений более половины приходится именно на решение этого вопроса. Только за 2023 год было дистанционно закрыто уже более 650 тыс. больничных», — добавил Сергей Собянин.

По словам Сергея Собянина, таким образом телемедицинские консультации избавляют пациентов от лишних визитов и для системы поликлиник это хороший способ избежать перегрузки в период сезонных ОРВИ.

Сотрудники городского телемедицинского центра теперь ведут пациентов со сравнительно сложными случаями заболеваний, отметил мэр. «Например, сопровождают беременных женщин с COVID-19 — после положительного теста с ними связывается специалист. Врачи удаленно анализируют состояние, дают рекомендации и отвечают на вопросы, а в случае ухудшения самочувствия оформляют вызов скорой для госпитализации в профильный стационар», — пояснил он. Кроме того, сотрудники телемедицинского центра выступают связующим звеном между различными специалистами: организуют и принимают участие в междисциплинарных консилиумах, сообщил Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что телемедицинские консультации успешно внедрили и в городских стационарах.

«К примеру, в сложных случаях врачи-реаниматологи могут провести телемедицинский консилиум и получить экспертное мнение специалистов центра критических состояний, а также главных специалистов по соответствующему профилю», — добавил Сергей Собянин.

Так, всего с 2021 года специалисты центра критических состояний провели более 5,5 тыс. консультаций для врачей городских больниц и более 20 тыс. консультаций для бригад скорой помощи.

«Телемедицина — сравнительно молодое направление в столичном здравоохранении. И тем не менее уже отлично зарекомендовавшее себя. Уверен, со временем оно будет охватывать все больше и больше направлений», — заключил мэр.