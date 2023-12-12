Вашингтон, 12 декабря, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США, целью которого является получение от Вашингтона нового пакета помощи, скорее всего, не увенчается успехом. Об этом 12 декабря сообщил телеканал CNN.

picture alliance/Consolidated/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Перспективы успеха [Зеленского] в Вашингтоне на этой неделе крайне малы, поскольку переговоры о том, чтобы связать новую помощь Украине с ужесточением иммиграционных правил, зашли в тупик», — говорится в сообщении.

Ведущий переговорщик от республиканцев по иммиграционной политике, сенатор Джеймс Лэнкфорд заявил, что ничего из заявлений главы киевского режима не способно изменить требования Республиканской партии в вопросе о южной границе США перед согласованием дополнительной помощи для Киева.

По мнению авторов публикации, задача Зеленского усложняет провал контрнаступления украинской армии, из-за чего многие чиновники США настроены скептически в вопросе выделения новых средств Украине.

«Контрнаступление против России не принесло того прогресса, на который надеялись многие официальные лица США и Европы», — резюмируется в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс назвал визит Зеленского в США позорным фарсом. По его словам, приезд главы киевского режима задуман исключительно для давления на республиканцев, чтобы они отказались от вопроса с южной границей, два Киеву «ещё один карт-бланш».

Ранее в этот же день Зеленский раскритиковал американский Конгресс за проблемы с согласованием помощи Украине. Он также снова попросил у США оружия и заявил, что скандалы и затягивание решения вопроса о военной помощи Киеву выгодны для России.

Газета The New York Times 11 декабря написала, что многие высокопоставленные представители в Киеве не понимают, насколько нестабильным будет продолжение финансирования от США. Авторы статьи также назвали нереалистичными ожидания украинских генералов и высокопоставленных представителей гражданских властей от американской помощи.