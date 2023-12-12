Вашингтон, 12 декабря, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Потерявший память мужчина, который назвал себя экономистом из России, смог прилететь в США из Дании без авиабилета, регистрации и документов. Об этом сообщил телеканал NBC Los Angeles.

CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС

Сергей Очигава, который, по словам официальных лиц, является гражданином России, а также имеет израильский паспорт, прибыл 4 ноября в Лос-Анджелес рейсом компании Scandinavian Airlines, вылетевшем из Копенгагена.

Во время таможенного контроля в Лос-Анджелесе сотрудники CBP выяснили, что Очигаву не указали в качестве пассажира в полётной декларации. Кроме того, мужчина не смог показать таможенникам ни паспорта, ни визы, ни билета на самолёт. Обнаружить паспорт Очигавы так и не удалось, но в его личных вещах нашли российское и израильское удостоверения личности. В системе СВР записей о нём также не было. По словам представителей службы, такая ситуация возникла впервые.

Во время полёта россиянин не старался не привлекать к себе внимание, а, наоборот, бродил по самолёту на протяжении всего полёта, несколько раз пересаживался, общался с членами экипажа, попытался похитить их личные запасы шоколада, съел две порции самолётной еды, активно беседовал с другими пассажирами.

Необычный пассажир заявил, что у него докторская степень по экономике и маркетингу и когда-то давно он работал экономистом в России. Он утверждал, что не спал три дня и был сбит с толку происходящим. Очигава заявил, что не помнит, как он сел в самолёт в Копенгагене, и что он делал в Дании.

Представитель Scandinavian Airlines подтвердил, что инцидент действительно имел место быть, но не стал давать другую информацию. Министерство внутренней безопасности США и ФБР сейчас выясняют детали произошедшего.

46-летнему россиянину предъявили обвинения в безбилетном проезде. Сейчас он находится под арестом. Ожидается, что он предстанет перед судом 26 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября самолёт, летевший из Иркутска в Москву, экстренно приземлился в Сыктывкаре из-за произошедшей на борту драки. Конфликт произошёл между двумя пассажирами. Повздоривших мужчин пытались разнять, но безрезультатно. Командир воздушного судна принял решение посадить борт на запасном аэродроме в Сыктывкаре.

В Красноярске из-за дебошира на борту 22 октября совершил экстренную посадку лайнер Boeing 777, летевший из Москвы во Владивосток. Капитан сообщил, что один из пассажиров ходит по салону и пытается войти в кабину пилота. После того как самолёт приземлился, дебошира задержали. Им оказался житель Уссурийска.