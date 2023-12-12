Анкара, 12 декабря, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Федерация футбола Турции приняла решение отложить матчи во всех лигах страны после избиения арбитра встречи 15-го тура турецкой Суперлиги между клубами «Анкарагюджю» и «Ризеспор». Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба организации.

Zuma/TASS Арбитр Халил Умут Мелер

Отмечается, что «бесчеловечное и гнусное» нападение на судью было по сути совершено против всех участников турецкого футбола, а любой нападающий на арбитров и подстрекающий к совершению преступлений против них является соучастником этого «подлого преступления».

«[Все виновные] будут наказаны самым суровым образом. По решению совета директоров TFF, матчи во всех лигах перенесены на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

После матча 15-го тура турецкой Суперлиги президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа выбежал на игровое поле и ударил арбитра Халила Умута Мелера по лицу. Судья упал на газон, где ему нанесли удары ещё несколько подбежавших человек. После этого Мелера госпитализировали.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль во время первого тайма матча 17-го тура чемпионата РПЛ с грозненским «Ахматом» толкнул футболиста команды противника Бернарда Беришу и получил красную карточку. Перед этим игрок прыгнул двумя ногами вперёд около главного тренера красно-белых, за что получил жёлтую карточку.

Абаскаль 6 декабря извинился за свою реакцию в адрес полузащитника Бериши во время матча РПЛ. По словам тренера, в целом произошедшее на матче в Грозном не красит футбол.