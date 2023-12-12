Минск, 12 декабря, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Тело белорусского пограничника, предположительно, покончившего с собой, обнаружили на границе с Украиной. Об этом 12 декабря сообщили на сайте Мозырского пограничного отряда.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«11 декабря на территории пограничной заставы «Роза Люксембург» обнаружили тело военнослужащего с признаками суицида», — говорится в сообщении.

Тело военнослужащего нашли в Ельском районе. Погибшим оказался рядовой 2003 года рождения, которого призвали в мае 2023 года. Он проходил срочную службу в Мозырском пограничном отряде. Обстоятельства смерти выясняются.

Руководство Госпогранкомитета Белоруссии и командование выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщало ИА Регнум, в мае иранский пограничник погиб в результате столкновений с силами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Инцидент произошёл в приграничном районе афганской провинции Нимроз. Ещё двое человек получили ранения.