Будапешт, 12 декабря, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Венгрия считает, что дискуссию относительно членства Украины в Евросоюзе можно отложить до июня 2024 года. Об этом заявил министр по делам ЕС страны Янош Бок, сообщила газета Financial Times.

Известия/Тарас Петренко

Он рассказал, что, по мнению Будапешта, любая помощь киевскому режиму не должна выделяться из общего бюджета ЕС.

«Венгрия настаивает на том, что любая помощь Украине не может поступать из совместного бюджета ЕС и что решение о переговорах о членстве должно подождать до выборов в Европарламент в июне», — процитировала Бока газета.

Венгерский министр добавил, что Будапешт не поменяет решение, «основанное на принципах». По его мнению, помощь Киеву необходимо создавать, не привлекая европейский бюджет, но с гарантиями стран ЕС.

«Мы считаем, что инструмент помощи Украине должен быть создан вне бюджета Евросоюза с вкладами стран-членов, с взаимными гарантиями государств-членов, гораздо более коротким периодом планирования — один год вместо четырёх лет и быть под чётким политическим руководством стран-членов», — пояснил Бок.

Будапешт продолжает блокировать пакеты военной помощи Киеву из Европейского фонда мира. Также Венгрия наложила вето на военную помощь со стороны ЕС на 2024–2027 годы на сумму €20 млрд и макрофинансовую помощь в размере €50 млрд.

Вместе с тем венгерские власти выступили против начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе во время предстоящего 14–15 декабря саммита ЕС.

Как сообщало 11 декабря ИА Регнум, из-за Венгрии есть риск задержки вхождения Украины в Евросоюз, заявил Брюссель. Европейские дипломаты предположили, что начало обсуждения возможности вхождения Украины в интеграционное объединение могут перенести на март 2024 года.

В свою очередь, в Германии задумались, в какую сумму может обойтись украинское членство. Так, присоединение Украины к Европейскому союзу может потребовать от стран — участниц организации порядка €200 млрд.

Аналитики из Института немецкой экономики Кёльна подсчитали, что из этой суммы от 70 до 90 млрд выделят на субсидии сельского хозяйства. Ещё от 50 до 90 млрд уйдёт на политику сплочения.

Дискуссии о вступлении Украины в Евросоюз ведутся не первый год. Через несколько дней после начала специальной военной операции — 28 февраля 2022 года — Киев подал официальную заявку на вхождение в европейский блок. 1 марта того же года Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус страны — кандидата на вступление в ЕС.