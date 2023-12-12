Нью-Йорк, США, 12 декабря, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Два человека пострадали в районе Бронкс в Нью-Йорке при обрушении шестиэтажного жилого дома, сообщил 12 декабря ABC News.

Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным городского пожарного департамента, погибших в результате ЧП нет. Два человека получили небольшие травмы во время эвакуации.

Спасатели проводят эвакуацию жильцов и поиски людей, которые могли оказаться под завалами. Высота завалов местами составляет 3,6 м.

Обрушившаяся шестиэтажка построена в 1915 году. Три года назад в кирпичах здания обнаружили трещины, а также повреждения в бетонных конструкциях дома.

Несколько недель назад началась реконструкция фасада дома. Как утверждают местные власти, здание не было аварийным.

Как сообщало ИА Регнум, столетнее здание в Бронксе обрушилось 11 декабря в 23:30 мск. На первом этаже жилого дома находятся офисы.

По сообщениям очевидцев, у здания обрушился угол во время строительных работ. Территория, на которой произошло обрушение, обследуют с помощью беспилотников.