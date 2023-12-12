Иваново, 12 декабря, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Тротуар провалился в городе Южа в Ивановской области, пострадали пять человек, сообщил 12 декабря Telegram-канал «112».

Администрация Южского муниципального района

«Произошёл подмыв грунта рядом с теплотрассой на улице Пушкина», — говорится в сообщении.

По данным источника, пострадали школьники. Они упали в яму с кипятком. Все получили сильные ожоги, их госпитализировали.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре пять работников литейного завода «ВолгоСтальПроект» в городе Семёнове в Нижегородской области получили ожоги в результате несчастного случая на производстве. Пострадавшие получили термические ожоги, их доставили в больницу.

В Москве в августе восьмилетний ребёнок провалился в яму с кипятком. Инцидент произошёл на Саратовской улице. Из-за прорыва теплосети образовалась яма с кипятком, в которую случайно провалился школьник.