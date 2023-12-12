Москва, 12 декабря, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Российские потребители задолжали за электроэнергию в общей сложности 320,5 млрд рублей. Такая сумма накопилась по итогам трёх кварталов 2023 года. Об этом Минэнерго сообщило в письме, направленном в правительство, сообщили «Известия».

Сергей Коньков/ТАСС

Речь идёт о долгах как отдельных россиян, так и муниципальных организаций — школ, детских садов и прочих предприятий. Из обозначенной суммы 216,3 млрд рублей приходится на просроченные платежи, которым более одного месяца. По сравнению с девятью месяцами 2022 года этот показатель вырос на 15,3 млрд рублей.

Оставшаяся часть суммы — это средства, не выплаченные вовремя, но по которым срок оплаты ещё не прошёл. То есть абонент мог оплатить половину счёта, а по второй половине образовался долг.

При этом, указано в письме Минэнерго, наибольшая задолженность приходится на потребителей сферы ЖКХ (43,9%) — 140,7 млрд рублей. Из них просроченные долги составили 115,3 млрд рублей.

Как подчеркнула в беседе с изданием директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая, долги за электроэнергию ведут к проблемам в подготовке к отопительному сезону. В частности, деньги требуются на ремонт изношенных сетей. По её словам, зачастую их приходится латать частями в рамках текущего, а не капитального ремонта, что и приводит потом к авариям.

Как сообщало ИА Регнум, лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов 25 января заявил, что долги жителей России по оплате услуг ЖКХ уже превысили 800 млрд рублей и скоро превысят 1 трлн рублей. В этой связи он указал на необходимость наводить в отрасли порядок. Парламентарий обратил внимание на то, что за 2022 год тарифы ЖКХ выросли дважды: традиционно — с 1 июля и внепланово — с 1 декабря. Во втором случае повышение составило рекордные 9%.

По итогам первого квартала 2023 года, население России в общей сложности задолжало за услуги ЖКХ почти 876,4 млрд рублей. За год показатель вырос на 72 млрд рублей.

В прогнозе Минэкономразвития указано, что максимальный рост тарифов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) при индексации 1 июля 2024 года не должен превысить 9,8%. Таким образом, например, средняя платежка за ЖКХ на семью из трёх человек, проживающих в квартире 50 кв. м, вырастет на 500–550 рублей.