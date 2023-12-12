Москва, 12 декабря, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Минтруд выступил против найма на работу россиян, уехавших за границу, сообщили 12 декабря «Известия» со ссылкой на письмо начальника отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции Дмитрия Мыльникова.

Сергей Корсун ИА Регнум

«По мнению Минтруда, заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином для осуществления трудовой деятельности за пределами РФ не допускается», — говорится в материале.

В ведомстве выразили мнение, что трудовые отношения предполагают ряд прав и обязанностей сотрудников и работодателей, которые в полной мере могут обеспечить только в пределах страны.

При этом партнёр практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова заявила, что трудовой кодекс не предусматривает каких-либо ограничений для уехавших россиян, даже напротив — большинство судов поддерживают сотрудников, работающих удалённо из-за границы.

В свою очередь, профессор Финансового университета при правительстве России Юлия Долженкова предупредило, что при работе из-за рубежа могут возникнуть проблемы с начислением зарплат, переводом страховых взносов и техникой безопасности.

В настоящее время закон не запрещает заключать трудовой договор с уехавшими за границу россиянами. Однако если сотрудник собирается работать удаленно не из России, то он должен поставить руководство в известность.

Как отмечается в материале, Минтруд также не может призывать или заставлять работодателей не заключать договоры с уехавшими из страны россиянами.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года Минцифры выступило против введения запрета на удалённую работу для IT-специалистов, решивших проживать за рубежом.

В конце ноября 2023 года «Тинькофф банк» разрешил своим сотрудникам работать удалённо только из трёх стран — Белоруссии, Армении и Казахстана. Решение приняли по двум причинам. Первая — банк является субъектом критической информационной инфраструктуры, к которой выдвигаются требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, а вторая причина связана с безопасностью данных. До этого, в марте 2023 года, «ВКонтакте» разрешила сотрудникам работать удаленно с территории России.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что никто не закрывал дорогу назад для уехавших россиян. Он отметил, что в соответствии с законом граждане страны могут жить, где хотят.