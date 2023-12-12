Зеленский захотел производить больше вооружений на Украине
Зеленский захотел производить на Украине больше оружия и попросил помощи у США
Вашингтон, 12 декабря, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Военно-промышленный комплекс Украины готов увеличить объёмы производства техники и боеприпасов, однако для этого Киеву нужна помощь США. Об этом 11 декабря заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе встречи с руководителями американских оборонных компаний в Вашингтоне, сообщил офис Зеленского.
Уточняется, что на встрече с Зеленским в Украинском доме в Вашингтоне присутствовали главы ряда ведущих военных компаний США.
«Зеленский подчеркнул, что Украина готова и будет производить больше боеприпасов и военной техники, однако ей нужна поддержка со стороны таких мощных компаний. В частности, речь идёт о совместном производстве артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, артиллерийских и ракетных систем», — говорится в сообщении.
Глава киевского режима также заявил о желании создать оборонный хаб в Европе, который должен находиться на украинской территории, для чего власти Украины готовы упростить бюрократические процедуры, отмечается в сообщении.
Киев также намерен пригласить партнёров из США войти в долю украинских оборонных компаний, добавил Зеленский.
Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Муса Магомедов 9 декабря заявил, что на Украине почти 20% предприятий прекратили свою деятельность, а часть производств убыточны, 30% ещё работают и платят налоги. По его словам, на этом фоне за демилитаризацией страны может последовать её деиндустриализация.
Президент России Владимир Путин 10 декабря заявил, что у Украины нет ни собственной базы, ни своей идеологии, ни промышленности, ни денег, а значит, у неё нет и будущего. Глава государства подчеркнул, что всё вышеназванное есть у России.