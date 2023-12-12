Вашингтон, 12 декабря, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Военно-промышленный комплекс Украины готов увеличить объёмы производства техники и боеприпасов, однако для этого Киеву нужна помощь США. Об этом 11 декабря заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе встречи с руководителями американских оборонных компаний в Вашингтоне, сообщил офис Зеленского.

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уточняется, что на встрече с Зеленским в Украинском доме в Вашингтоне присутствовали главы ряда ведущих военных компаний США.

«Зеленский подчеркнул, что Украина готова и будет производить больше боеприпасов и военной техники, однако ей нужна поддержка со стороны таких мощных компаний. В частности, речь идёт о совместном производстве артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, артиллерийских и ракетных систем», — говорится в сообщении.

Глава киевского режима также заявил о желании создать оборонный хаб в Европе, который должен находиться на украинской территории, для чего власти Украины готовы упростить бюрократические процедуры, отмечается в сообщении.

Киев также намерен пригласить партнёров из США войти в долю украинских оборонных компаний, добавил Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Муса Магомедов 9 декабря заявил, что на Украине почти 20% предприятий прекратили свою деятельность, а часть производств убыточны, 30% ещё работают и платят налоги. По его словам, на этом фоне за демилитаризацией страны может последовать её деиндустриализация.

Президент России Владимир Путин 10 декабря заявил, что у Украины нет ни собственной базы, ни своей идеологии, ни промышленности, ни денег, а значит, у неё нет и будущего. Глава государства подчеркнул, что всё вышеназванное есть у России.