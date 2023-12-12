Москва, 12 декабря, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Семь человек пострадали при пожаре в частном доме в Новой Москве, сообщили 12 декабря в московском управлении МЧС РФ.

Илья Питалев/РИА Новости

«В 05:58 мск поступило сообщение о пожаре в частном доме в СНТ «Ватутинки», — процитировало представителя ведомства агентство ТАСС.

Уточняется, что пожар потушили в 08:24 мск. Площадь возгорания составила почти 100 квадратных метров. В результате пожара семь человек пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 декабря в Москве вспыхнул пожар на кровле Российской государственной библиотеки. Площадь пожара составила пять квадратных метров. В результате никто не пострадал.

Вечером того же дня крупный пожар на складе с зерном вспыхнул в Оренбургской области. Пожар распространился на 3600 квадратных метров. В результате никто не пострадал.