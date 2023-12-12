Зеленогорск, Красноярский край, 12 декабря, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Две воспитанницы детского дома в городе Зеленогорске под Красноярском пропали во время аномальных морозов. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

МВД Красноярского края

«Полицейские устанавливают местонахождение воспитанниц зеленогорского детского дома», — говорится в сообщении.

Уточняется, что девочки — подростки 2007 и 2006 года рождения — самовольно покинули детский дом 10 декабря и до настоящего времени не вернулись. Их поиски ведут все наружные наряды полиции.

«Ситуация осложняется сильными морозами, поскольку нахождение несовершеннолетних без присмотра взрослых может привести к опасным последствиям», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в Екатеринбурге 8 декабря 15-летний подросток пропал по дороге в школу. Мальчик ушёл на занятия ранним утром и с тех пор не выходил на связь.

В Краснодарском крае 5 декабря пропала 15-летняя ученица девятого класса. Она ушла из дома в станице Новобейсугской и не вернулась. Как рассказала мать подростка, её дочь сильно переживала из-за опубликованных кем-то в соцсетях её интимных снимках и даже говорила о суициде.