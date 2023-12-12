Брюссель, 11 декабря, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Начало переговоров о возможности вхождения Украины в Европейский союз могут перенести на март 2024 года, если Венгрия на саммите 14–15 декабря не даст согласия на это. Об этом 11 декабря сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

Zuma/TASS Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Поданным издания, перенос рассмотрения этого вопроса на март 2024 года может стать компромиссным решением в случае, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложит вето на решение о начале переговоров в декабре, которое могут принять на декабрьском саммите ЕС.

Помимо этого, из-за позиции Венгрии под вопросом оказалось решение ЕС выделить Киеву финансовую помощь в размере 50 млрд евро, которое также планировали принять на саммите.

По словам дипломата ЕС, это «ключевой момент» для организации, так как он считает важным оказание союзом «ясной и полной» поддержки Украине.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 11 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов «попрыгать и сплясать», если это потребуется для вступления в ЕС. По его словам, если Киеву говорят сделать что-то и он это исполняет, это необходимо отмечать как результат.

Ранее в этот же день глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри заявил, что сейчас Украина не готова к началу переговоров о вхождении в ЕС. По его словам, время, когда страны могли попасть в сообщество исключительно по политическому решению, давно прошло.

Власти Украины подали заявку на вступление в ЕС ещё 28 февраля 2022 года. В Брюсселе для начала переговоров о членстве рекомендовали Киеву провести ряд реформ и принять правовые нормы в части антикоррупционного законодательства и защиты прав национальных меньшинств.