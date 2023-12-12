Киев, 11 декабря, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался от встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, когда тот остановился в стране по пути на инаугурацию лидера Аргентины. Об этом стало известно 11 декабря.

пресс-служба президента Украины/Keystone Press Agency, globallookpress.com Владимир Зеленский

Запрос на встречу Украина сделала 7 декабря, когда бразильское руководство находилось на саммите государств Южноамериканского общего рынка в Рио-де-Жанейро, а конкретное предложение состояло в переговорах на авиабазе в Бразилиа, где Зеленский дозаправлял самолёт, а в Аргентину он вылетел уже через два часа после посадки.

«Очень редко подобные встречи проходят на авиабазе, без подготовки и предварительного уведомления», — сообщила газета O Globo со ссылкой на источники в МИД Бразилии.

Последний раз Лула да Силва и Зеленский оказывались вместе на саммите G7 в Хиросиме, но отдельную двустороннюю встречу не проводили, так как Зеленский, по словам да Силвы, на неё просто не явился.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине возмутились зарубежным турне Зеленского на фоне конфликта. В частности, бывший советник экс-президента Леонида Кучмы экономист Олег Соскин заявил, что вместо того, чтобы заниматься страной, Зеленский уехал и это всё ничем хорошим не закончится, так как на Украине происходит тотальная катастрофа. По мнению Соскина, в условиях блокады на границе с Польшей, Словакией и Венгрией, а также деградации отношений с НАТО и ЕС логично было бы незамедлительно прекратить военный конфликт путём объявленного перемирия.