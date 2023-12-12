Москва, 12 декабря, 2023, 09:06 — ИА Регнум. В Москве временно приостановили регистрацию автотранспортных средств и выдачу водительских прав. Об этом 12 декабря сообщили в столичной Госавтоинспекции.

РИА Новости/ Максим Блинов

В ГИБДД пояснили, что это вызвано техническим сбоем на ресурсах инспекции.

«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В ГИБДД также отметили, что специалисты уже приступили к устранению последствий сбоя.

Как сообщало ИА Регнум, подобная ситуация сложилась в Москве год назад. Из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов в столице приостановили регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений.

Последний раз масштабный технический сбой в работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции произошёл 4 октября. Из-за возникших неполадок увеличили время предоставления услуги по регистрации автомобилей. Что стало причиной сбоя, не уточнялось.