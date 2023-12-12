Севастополь, 12 декабря, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Утром 12 декабря между центральной и северной частью Севастополя через бухту впервые после прошедшего в конце ноября сильного шторма заработал паром. Об этом 12 декабря сообщил департамент транспорта города Севастополя в соцсети «ВКонтакте».

Владимир Смирнов/ТАСС

«На линии «Артбухта — Северная» возобновляет работу паром «Адмирал Истомин» согласно расписанию», — говорится в сообщении.

Рейд в Севастопольской бухте закрыли 25 ноября на фоне ухудшения погодных условий. После сильнейшего шторма, обрушившегося на Крым, для возобновления движения морского транспорта было необходимо провести обследование причалов.

Как сообщало ИА Регнум, мощный циклон пришёл в южную часть России 26 ноября, а шторм продолжался до 28 ноября. В результате непогоды Крым и Краснодарский край оказались в числе наиболее пострадавших регионов.

Глава Крыма Сергей Аксёнов 1 декабря рассказал, что в результате сильнейшего шторма, обрушившегося на юн России в конце ноября, пять человек погибли и 12 пострадали. По его данным, из-за разгула стихии пострадали 320 населённых пунктов в 18 муниципальных образованиях.