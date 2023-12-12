Канберра, 12 декабря, 2023, 08:56 — ИА Регнум. В Красном море на химическом танкере, следовавшем под флагом Норвегии из Малазии, произошёл пожар. Огонь на борту вспыхнул после того, как в судно попала ракета, предположительно выпущенная йеменскими повстанцами. Об этом 12 декабря сообщил телеканал ABC News.

DARREN ENGLAND/EPA/ТАСС

Отмечено, что нападение на танкер с нефтью и химикатами Strinda вблизи Баб-эль-Мандебского пролива говорит о том, что теперь, по-видимому, хуситы наносят удары не только по кораблям, которые имеют явные связи с Израилем. Это потенциально ставит под угрозу поставки грузов и энергоносителей, проходящие через Суэцкий канал, и ещё больше усиливает международное влияние войны между Израилем и ХАМАС, которая сейчас бушует в секторе Газа, подчеркнул телеканал.

Центральное командование Вооруженных сил США опубликовало заявление, в котором говорится о том, что в Strinda попала противокорабельная крылатая ракета, запущенная из контролируемого хуситами района Йемена.

«В момент нападения поблизости не было американских кораблей, но американский эсминец «Мейсон» отреагировал… и в настоящее время оказывает помощь», ― сообщило центральное командование.

Частные разведывательные фирмы подтвердили, что атака произошла вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

«Никто из членов экипажа не пострадал, все находятся в безопасности. Судно направляется в безопасный порт», ― сказал генеральный директор компании-владельца судна J. Ludwig Mowinckels Rederi Гейр Белснес.

Как сообщало ИА Регнум, представитель ВМС США 29 ноября заявил, что эсминец ВМС США USS Carney, находящийся у Баб-эль-Мандебского пролива, сбил над Красным морем беспилотник, запущенный с территории Йемена. Экипаж корабля посчитал дрон иранского производства KAS-04 угрозой и принял решение сбить его.

В управлении морских торговых операций Великобритании 3 декабря заявили о том, что в Баб-эль-Мандебском проливе Красного моря зафиксировали активность беспилотников, после чего, предположительно, произошёл взрыв.

Уточняется, что БПЛА прилетели со стороны Йемена. В UKMTO предупредили экипажи находящихся поблизости судов о необходимости соблюдать осторожность в сложившейся ситуации.

В тот же день с помощью ракет и беспилотников, выпущенных со стороны йеменских мятежников из движения «Ансар Аллах», атаке в Красном море подверглись американский военный корабль USS Carney и торговые суда Unity Explorer и Number 9. Американские и израильские военные корабли отразили атаку.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что эти торговые суда не имеют никого отношения к Израилю.