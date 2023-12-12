Тайбэй, 12 декабря, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Пилота Вооружённых сил Тайваня обвинили в намерении угнать тяжелый военно-транспортный вертолёт CH-47 Chinook. Об этом 11 декабря сообщил тайваньский информационный портал CTWant.

Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Утверждается, что подполковника армейской авиации сухопутных войск Тайваня завербовали китайские шпионы и познакомили с представителем регионального командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в китайской провинции Гуандун. Мужчина назвался китайским генералом и пообещал военнослужащему за угон вертолёта выплачивать его жене и детям ежемесячное содержание в размере около $6,4 тысячи и долгосрочные визы в Таиланд.

Военный должен был угнать вертолёт и посадить его на палубе авианосца ВМС НОАК во время военных учений недалеко от острова. Китайские шпионы пообещали военнослужащему $15 млн, предоплату в размере $2 млн.

Но когда заговорщики начали разрабатывать детали операции, о ней стало известно контрразведке острова. Подполковник и его сообщники были арестованы в августе текущего года по подозрению в шпионаже в пользу Пекина.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава МИД Китая Ван И в ходе разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном потребовал от Вашингтона прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и не поддерживать силы, выступающие за независимость Тайваня.

В свою очередь, официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что достижение островом «независимости» от Китая будет означать войну.