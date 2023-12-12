Прага, 12 декабря, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Европа должна избегать потенциального конфликта с РФ и этого якобы можно добиться только путём запугивания России, заявил глава генштаба Чехии Карел Ржека. Об этом сообщило Чешское телевидение.

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

По его мнению, европейским странам следует показать Москве, на что они способны и готовы. Ржека утверждает, что для этого не потребуется подписывать каких-либо деклараций, а России следует увидеть, что такой способ бесполезен.

Глава генштаба также отметил, что военный конфликт с Россией не является чем-то невообразимым. Вместе с тем он признал, что такой исход в настоящий момент вызывает сомнения.

Ржека призвал продолжать оказывать помощь Украине. Начальник генштаба добавил, что Киев сейчас якобы действует во имя будущего Европы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября в Чехии одобрили новую оборонную стратегию страны. В документе говорится, что наибольшую опасность для республики будто бы представляет Россия.

Кроме того, авторы стратегии призвали создать в Чехии хорошо обученные и оснащённые войска, а также подготовить страну к возможной переброске большого количества союзных сил через свою территорию.

9 ноября чешский президент Петр Павел сказал, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции развивается так, что у Украины нет военного превосходства. При этом он добавил, что Запад будет вынужден продолжать поддерживать Киев.