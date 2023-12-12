В генштабе Чехии призвали к запугиванию России
Глава генштаба Чехии призвал запугивать Россию, чтобы не вступать с ней в войну
Прага, 12 декабря, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Европа должна избегать потенциального конфликта с РФ и этого якобы можно добиться только путём запугивания России, заявил глава генштаба Чехии Карел Ржека. Об этом сообщило Чешское телевидение.
По его мнению, европейским странам следует показать Москве, на что они способны и готовы. Ржека утверждает, что для этого не потребуется подписывать каких-либо деклараций, а России следует увидеть, что такой способ бесполезен.
Глава генштаба также отметил, что военный конфликт с Россией не является чем-то невообразимым. Вместе с тем он признал, что такой исход в настоящий момент вызывает сомнения.
Ржека призвал продолжать оказывать помощь Украине. Начальник генштаба добавил, что Киев сейчас якобы действует во имя будущего Европы.
Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября в Чехии одобрили новую оборонную стратегию страны. В документе говорится, что наибольшую опасность для республики будто бы представляет Россия.
Кроме того, авторы стратегии призвали создать в Чехии хорошо обученные и оснащённые войска, а также подготовить страну к возможной переброске большого количества союзных сил через свою территорию.
9 ноября чешский президент Петр Павел сказал, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции развивается так, что у Украины нет военного превосходства. При этом он добавил, что Запад будет вынужден продолжать поддерживать Киев.