Каракас, 12 декабря, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского США используют в своих целях и выкинут на помойку как ненужную марионетку. Такое заявление сделал 11 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе «С Мадуро +», трансляция которой велась в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

Как пояснил венесуэльский лидер, империализм не впервые использует приём с марионеткой, которую ставит во главе государства, использует и «выбрасывает на помойку». У главы Украины, по мнению Мадуро, есть все шансы повторить судьбу Хуана Гуайдо, претендовавшего на пост президента Венесуэлы при поддержке США.

«У нас был шут, как Зеленский, Гуайдо… Империализм схватил его и выкинул на помойку в Майами. И он живет в Майами, как мусор, зато с миллионами», — напомнил Мадуро об истории с лидером оппозиции, незаконно провозгласившим себя главой Венесуэлы.

Мадуро указал, что примеров, подобных Гуайдо, будет ещё много. По словам венесуэльского лидера, таких людей будут использовать для лжи и провокаций, чтобы разделить народ, наполнить его ненавистью и разжечь войну в стране.

«Империализм как дьявол — ты ему служишь, а потом он тебя выплевывает. Похоже, Зеленского ждет та же удача: один раз ты подвел, тебя выбрасывают, дают тебе пинок, бросают тебя. Это судьба тех, кто продает свою душу дьяволу», — добавил Мадуро.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, кураторы Зеленского заставят его начать переговоры по мирному плану в январе 2024 года в Давосе. Филиппо считает, что хозяева главы киевского режима, осознав отсутствие перспектив, бросают его на фоне провала контрнаступления ВСУ.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник указал, что конфликт на Украине в конечном итоге закончится переговорами с западными хозяевами, а не с их марионетками в Киеве.