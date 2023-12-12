Новый, 657-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку на территории России с применением тактической ракеты «Точка-У». О её уничтожении дежурными средствами ПВО в Белгородской области 12 декабря известило Минобороны РФ.

VoidWanderer «Точка-У» ВСУ

Ранее о том, что воздушная цель была сбита над селом Бессоновка в Белгородской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Сколько бы Зеленский ни выпросил оружия в входе своего визита в США, оно будет либо перемолото российской армией, либо брошено, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации.

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