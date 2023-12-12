Москва, 12 декабря, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Российские военные обнаружили и уничтожили в небе над Белгородской областью украинскую тактическую ракету «Точка-У». Об этом сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

Её обезвредили силы противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что цель удалось уничтожить в 05:00 по московскому времени (совпадает с местным).

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал о сбитой над селом Бессоновка в Белгородском районе воздушной цели.

Как сообщало ИА Регнум, утром 17 ноября ВСУ нанесли удар ракетой «Точка-У» по селу Золотарёвка в ДНР. На протяжении месяцев Украина снижала число ракетных обстрелов российской территории.

Военные эксперты выразили мнение о том, что такая ситуация связана с тем, что Киев израсходовал запас советских тактических ракет «Точка-У». При этом НАТО якобы запрещает ВСУ наносить удары западными боеприпасами по международно признанной территории России.

19 ноября стало известно, что украинские войска выпустили ракету «Точка-У» по посёлку Ровеньки в Белгородской области.