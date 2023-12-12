Белгород, 12 декабря, 2023, 05:46 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили одну воздушную цель над селом Бессоновка в Белгородском районе Белгородской области, написал в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка», — сообщил губернатор.

Он уточнил, что оперативные службы отслеживают ситуацию на земле. Гладков добавил, что, согласно предварительной информации, в результате случившегося пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 декабря Министерство обороны России проинформировало, что силы ПВО России обезвредили шесть беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Речь идёт о трёх уничтоженных дронах и трёх перехваченных.

6 декабря Вячеслав Гладков написал, что украинские войска за сутки нанесли по территории Белгородской области около 70 ударов. 7 декабря губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в небе над регионом российские военные обнаружили и перехватили беспилотник.