Донецк, 12 декабря, 2023, 03:24 — ИА Регнум. Дуэль российской и украинской бронемашин на короткой дистанции произошла в зоне специальной военной операции. Видеозапись с кадрами боя опубликовала в своём Telegram-канале Народная милиция (НМ) ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В столкновении участвовали гусеничная боевая машина ВСУ и боевая машина пехоты (БМП-2) 110-й бригады 1-го Донецкого корпуса. Российская БМП имела усиление в виде дополнительной защитой по бортам, а также установленный над башней экран для отражения атак с использованием украинских FPV-дронов (first-person view, «вид от первого лица»).

Экипаж бронемашины ВС России открыл огонь по противнику и поразил броню снарядом калибра 125 мм. У техники ВСУ сработала динамическая защита, однако она не спасла украинских военных и внутри вражеского танка сдетонировали снаряды.

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Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря стало известно, что на купянском направлении оператор российского FPV-дрона «Упырь» поразил украинский танк Т-64БВ. Военнослужащий ВС России направил беспилотник с боеприпасом в люк наводчика, из-за чего бронемашина загорелась и вышла из строя.

5 декабря появилась информация украинские войска начали использовать танки Leopard для удержания линии обороны. Именно эти бронемашины Украина просила у Запада для проведения контрнаступления, которое впоследствии провалилось.

По данным AFP, которое ссылается на украинских военных, в настоящее время ВСУ используют Leopard для поражения пехотных подразделений или складов боеприпасов.