Москва, 12 декабря, 2023, 00:43 — ИА Регнум. Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили граждан России с Днём Конституции с борта Международной космической станции (МКС). Видеопоздравление опубликовала пресс-служба «Роскосмоса».

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция России

«Дорогие соотечественники, друзья! Мы, космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, от всего сердца поздравляем вас с борта Международной космической станции с Днем Конституции. Этот документ лежит в основе государственности нашей страны, и уважение к основному закону страны должно быть у всех, кто считает себя настоящим гражданином Российской Федерации», — сказал Кононенко.

Космонавты напомнили, что Конституция является фундаментом, объединяющим народы России с их культурным, религиозным и национальным разнообразием в единое целое.

Борисов отметил, что следование конституционным принципам и нормам лежит в основе успешного развития России, и подчеркнул важность передачи уважения к закону подрастающему поколению. По мнению космонавта, воспитывая молодёжь в духе традиционных ценностей, заложенных в Конституции РФ, мы формируем основу для развития нашего государства и процветания страны.

День Конституции Российской Федерации отмечается каждый год 12 декабря. Действующий основной закон страны был принят в этот день в 1993 году на всенародном голосовании.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в преддверии Дня Конституции, за 30 лет существования Конституция России доказала свою работоспособность.

В свою очередь, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 22 ноября заявил, что работу над конституцией необходимо продолжить и прописать в ней государственную идеологию. Он также предложил прописать в ней цели российского общества.