Варшава, 11 декабря, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Сейм (нижняя палата польского парламента) Польши выдвинул кандидатуру бывшего главы Евросовета Дональда Туска на пост премьер-министра республики, сообщает «Газета Выборча».

Стрингер/ РИА Новости Экс-глава Евросовета Дональд Туск

В его поддержку в качестве претендента на эту должность отдали свои голоса 248 депутатов из 460. Против Туска проголосовал 201 парламентарий.

После своего выдвижения политик заявил о намерении выступить с программной речью 12 декабря, содержание которой смогут обсудить все члены законодательного органа.

Канцелярия президента Польши Анджея Дуды пока не объявляла, когда глава республики приведёт Туска к присяге. Согласно законодательству, он обязан сделать это «без промедления» сразу после того, как Сейм определится с кандидатом, но с условием, что конкретные сроки такой процедуры не были определены.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря лидер фракции «Польша 2050» внутри альянса «Третий путь» Шимон Холовня заявил, что Варшава начнёт возвращаться к нормальности с приходом к власти правительства во главе с Дональдом Туском. 11 декабря нижняя палата польского парламента отправила в отставку правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого.

В ходе осенних парламентских выборов в Польше правящая правая партия «Право и справедливость» не смогла завоевать получить большинство мест в законодательном органе. При этом оппозиционные силы набрали более 50% депутатских мандатов и объединились, выбрав своим главой Туска.