Москва, 11 декабря, 2023, 21:19 — ИА Регнум. Минобороны России получило право не отчитываться об эффективности управления государственным имуществом на период проведения специальной военной операции на Украине. Это следует из текста соответствующего распоряжения правительства, опубликованного 11 декабря.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Установить, что в период проведения специальной военной операции Минобороны России не осуществляет размещение в системе «Управление» отчётности об эффективности управления и распоряжения госимуществом», — говорится в документе.

В частности, речь идёт о соответствующей отчётности, предусмотренной распоряжением от 12 октября 2020 года, а также направляемых согласно этому же распоряжению в Министерство финансов результатах её анализа.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников. Инициатива предполагает изменение положений о военно-врачебной экспертизе в отношении требований к состоянию здоровья при постановке на воинский учёт, призыве на службу и поступлении на службу по контракту, а также на граждан, поступающих в мобилизационный резерв и призываемых на военные сборы. Среди нововведений предлагают определить, при каких заболеваниях из 17 категорий гражданам могут присвоить ту или иную категорию годности к военной службе, однако конкретное описание изменений не раскрывается.