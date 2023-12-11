ДНР, 11 декабря, 2023, 20:46 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ, находящиеся под Артёмовском, стараются избегать прямых столкновений с российскими подразделениями и используют вместо этого беспилотники, сообщил «РИА Новости» 11 декабря боец бригады «Север-V» Южной группировки Вооружённых сил (ВС) России с позывным Ламбер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Самая большая опасность от дронов сейчас, потому что в стрелковый бой, как мы уже узнали, не вступают и не собираются, бегут», — рассказал он.

Ламбер сообщил, что чаще всего ВСУ стараются наносить удары по российским солдатам с помощью дорнов-камикадзе.

Ранее 9 декабря Ламбер сообщил, что украинские военнослужащие отступают или сдаются в плен, когда российские бойцы начинают запрыгивать к ним в окопы. При этом он отметил, что военные ВСУ сдаются, если видят, что у них не осталось шансов.

Минобороны РФ 11 декабря сообщило об успешном взятии украинских позиций под Артёмовском. Российские десантники на машинах БМД-2К-АУ приблизились к окопам противника и сходу захватили их. Бойцы ВДВ уничтожили большое количество боевиков и взяли в плен 20 украинских военных.