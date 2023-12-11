Архангельск, 11 декабря, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо строить новые судоверфи только при обеспеченности их заказами. Об этом глава государства заявил 11 декабря во время рабочей встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Михаил Климентьев / РИА Новости Владимир Путин

«Если есть загрузка, тогда стоит строить. Предприятия должны быть загружены заказами», — заявил Путин.

Губернатор в свою очередь доложил президенту о необходимости развития парка судов арктического класса, из которых, по его словам, за последние 20 лет 580 оказались выведены из эксплуатации, в то время как введены лишь 324 корабля.

«Поэтому все эксперты говорят, что нам необходимо строить как минимум еще одну верфь сопоставимую со «Звездой», — заявил Цыбульский.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл в Архангельскую область ранее в тот же день. Президент посещал регион в феврале этого года, когда побывал на Устьянском лесопромышленном комплексе и провёл совещание по вопросам развития отрасли. Во время визита в регион глава государства принял участие в церемонии поднятия флагов на на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III» в Северодвинске. Президент пожелал удачи военным морякам и корабелам судостроительного завода «Севмаш» и поблагодарил их за профессионализм и самоотдачу.