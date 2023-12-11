Москва, 11 декабря, 2023, 20:39 — ИА Регнум. Следователи ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершили расследование уголовного дела, возбуждённого против четырёх жителей Татарстана, которые в составе банды Шамиля Басаева напали на псковских десантников в Чечне в феврале 2000 года. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

По делу проходят Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев, Хайдар Раззаков и Мухамедвали Шайхутдинов. Их обвиняют в участии в банде, вооружённом мятеже и в покушении на жизнь военнослужащих.

Как установили следователи, боевики атаковали шестую роту 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ 29 февраля 2000 года на высоте 776 возле села Улус-Керт Шатойского района в Чечне.

«Нападение они [боевики] осуществили с трёх сторон, при этом Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих», — говорится в сообщении.

Бой длился до утра 1 марта, в нём погибли 84 российских военнослужащих, четверо получили ранения.

Оперативники продолжают устанавливать личности тех, кто участвовал в нападении на десантников. Ранее к длительным срокам приговорили 23 боевиков, ещё пятерых объявили в розыск. Двух участников банды ликвидировали, когда они оказали сопротивление при задержании, четверо находятся под следствием.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года правоохранители задержали трёх членов банды Басаева, подозреваемых в нападении на псковских десантников. Все трое уроженцы Кабардино-Балкарской Республики.

Как сообщало ИА Регнум, в Чечне по поручению президента России Владимира Путина 29 февраля 2020 года провели торжественную церемонию, посвященную памяти погибших в неравном бою псковских десантников. Мероприятие прошло возле монумента в честь героев, установленного в селе Улус-Керт. В церемонии приняли участие члены ветеранских и общественных организаций, представители органов власти Чечни. Также торжественные мероприятия прошли в Грозном.